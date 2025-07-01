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Фигурист Лазарев оставит прошлогоднюю короткую программу

Фигурист Лазарев оставит прошлогоднюю короткую программу
Лев Лазарев.
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Фигурист Лев Лазарев не будет менять короткую программу на сезон-2025/2026. Было принято решение оставить прошлогоднюю постановку — об этом сообщил его тренер Сергей Давыдов.

«У Льва меняем только произвольную программу, короткую оставляем. Произвольная программа поставлена под музыку из сериала «Игра в кальмара», – сказал Давыдов.

Короткая программа Лазарева была поставлена под песню King of Sea французской группы Kwoon. В минувшем сезоне Лев одержал две победы на юниорских этапах Гран-при России, на Кубке Первого канала в числе команды Анны Щербаковой, а также стал третьим на финале Гран-при среди юниоров.

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