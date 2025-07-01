Фигуристка Миронова — о лучших качествах партнёра: Женя умеет быть тихо надёжным

Российская танцевальная пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко высказались о достоинствах своих партнёров. Дуэт готовится войти в свой 10-й совместный сезон.

— Что лучшее вы отмечаете в своем партнёре?

Екатерина: Женя умеет быть тихо надёжным. Он не бросается в панику, не давит, не вытаскивает одеяло на себя. Он умеет быть фоном, чтобы я могла быть вспышкой. А потом сам внезапно делает то, от чего зрители хлопают в ладоши. Это редкий дар — не гнаться за вниманием, но делать своё. Я это очень уважаю.

Евгений: Усердие, подход к работе и чувство юмора. Одним словом — всё, что есть в Кате.