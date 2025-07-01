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«Не пара, а цирк с одним жонглёром». Миронова и Устенко объяснили, как сохранять отношения

«Не пара, а цирк с одним жонглёром». Миронова и Устенко объяснили, как сохранять отношения
Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
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Российская танцевальная пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко поделились, как наладить отношения между партнёрами.

– Можете ли поделиться лайфхаками, как сохранять пару на протяжении долгого времени?

Екатерина: Не копите. Ни зубы, ни обиды. Не забывайте смеяться, даже если всё плохо. Особенно если всё плохо. Уважайте режим тишины. Иногда лучший способ поддержать — это просто не мешать. Договаривайтесь как взрослые, но не забывайте быть детьми. Это ведь всё-таки творчество. И главный лайфхак: любая пара — это диалог. Не монолог. Если чувствуете, что вы всегда «ведёте», или наоборот «тащат только вас» — надо говорить. Иначе это не пара, а цирк с одним жонглёром.

Евгений: Всегда идите на диалог, обсуждайте и находите решение, как бы трудно это ни было. Нет ситуаций и проблем, которые нельзя решить.

Полное интервью с Мироновой и Устенко читайте здесь
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