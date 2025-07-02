Анастасия Мишина временно перешла в группу Вероники Дайнеко из-за травмы Галлямова

Чемпионка мира, Европы и России Анастасия Мишина, выступающая в спортивных парах вместе с Александром Галлямовым, сообщила, что временно перешла из группы заслуженного тренера России Тамары Москвиной к Веронике Дайнеко из-за травмы и долгого восстановления своего партнёра. Спортсменка сообщила, что с помощью нового тренера она разучивает новые прыжки.

«Конечно, из-за травмы Саши нам пришлось изменить свой план подготовки. Много времени ушло на восстановление. Сейчас я работаю с Вероникой Анатольевной, в прошлом году она помогала нам в межсезонье. Поэтому мы с Тамарой Николаевной решили, что, пока Саша восстанавливается, я могу потренироваться с ее группой.

Когда катаешься в паре, не всегда получается уделять достаточное количество времени прыжкам. За время работы с Вероникой Анатольевной мы успели восстановить после отдыха все прыжки, которые у нас стояли в программах, и потренировать более сложные элементы. Я стараюсь рассматривать это время как возможность выучить что-то новое.

К сожалению, в спорте травмы не редкость. Сейчас наша основная задача — это подготовка к контрольным прокатам. Будем делать всё, чтобы успеть подготовиться. А Тамара Николаевна очень нас поддерживает. Она не форсирует восстановление, но всё время ищет эффективные упражнения для быстрого и безопасного восстановления. Смотрит на наши тренировки с Вероникой Анатольевной и вносит коррективы», — приводит слова Мишиной ТАСС.

Напомним, Александр получил тяжёлую травму ноги во время турнира на Байкале, который прошёл в конце февраля — начале марта в закрытом формате. Из-за этого Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях.