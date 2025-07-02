«Гулять и так тяжело, какая разница». Трусова и Игнатов завели ещё одну собаку

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) и её муж, вице-чемпион России Макар Игнатов сообщили, что завели ещё одну собаку. В честь этого они опубликовали видео, где представлены все их собаки и рассказывается история приобретения последней.

«Нас стало больше на один нос. Пух теперь с нами. А сегодня, между прочим, Всемирный день собак. Идеальный повод рассказать вам эту историю», – подписала публикацию Трусова в соцсети.

Игнатов. Мы (в зоомагазин) пришли, ничего не хотели брать. Там собака вот эта вот сидит в таком стеклянном вольере одна. Носится, бегает. Грустно выглядит.

Трусова. Ну, мы взяли подержать его. Я говорю: хочу забрать. Макар говорит: не, не надо, у нас и так много.

Игнатов. Мы ушли с этой собакой.

Трусова. Макар сказал – ну ладно. Давай уж тогда возьмём.

Игнатов. Сошлись на мысли, что в целом всё равно – пять собак, шесть собак, семь. Гулять и так тяжело, ну и так тяжело, какая разница.

Трусова. Теперь нам всегда приходится гулять вместе.

Игнатов. Пух объединяет, — сказали фигуристы в ролике.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.