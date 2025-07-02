Алина Загитова подвела итоги показа её ледового шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова подвела итоги показа её ледового шоу «Ассоль», которое прошло с 27 по 28 июня в Санкт-Петербурге.

«Я до сих пор не могу поверить, что это случилось. Кажется, будто всё это было волшебным сном. Но нет, это реальность! И эта реальность стала возможной благодаря огромному труду всех, кто был причастен к созданию «Ассоль». Сейчас, когда все немного утихло, можно перевести дух и осознать масштабы сделанного. В голове прокручиваются самые яркие моменты: репетиции, споры, поиск решений, первые костюмы, музыка, свет… Каждая деталь была важна, каждая мелочь имела значение.

И знаете, что самое главное? То, что мы сделали это вместе! Мы создали не просто шоу, мы создали историю, которая, надеюсь, останется в сердцах зрителей надолго. И это самое ценное. Спасибо всей моей большой команде, они настоящие профессионалы, которые тоже верили и жили этим проектом. Спасибо солистам нашего шоу, это Алексей Ягудин, Владимир Морозов, Евгения Медведева, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Артур Гачинский — профессионалы своего дела, которые показали на льду своё мастерство и артистизм.

И, конечно же, спасибо зрителям! Когда я вижу полный зал, чувствую невероятный прилив энергии. Без вас, дорогие зрители, не было бы той самой магии, которая происходит на льду. Вы — наши соавторы, наши вдохновители.

Особенно приятно видеть в зале юных зрителей. Надеюсь, история «Ассоль» тронула ваши сердца и оставила светлый след в душе. Мечтайте, верьте в чудо, и никогда не теряйте надежду. Ведь именно вера и любовь способны творить настоящие чудеса», — написала Загитова на личной странице в социальных сетях.

Напомним, «Ассоль» — второе авторское шоу Загитовой. Ранее олимпийская чемпионка показала «Хранители времени» в Казани.