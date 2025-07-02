Ирина Роднина: в России практически не знают олимпийских чемпионов из советского прошлого

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что в России практически не знают олимпийских чемпионов из СССР. По её словах, про них можно было бы больше говорить в медиа и даже снять фильмы об их успехах.

«У нас так много великих спортсменов, о которых можно ещё снять фильм. У нас в стране практически не знают олимпийских чемпионов из славного советского прошлого.

В 1956 году мы впервые приняли участие в зимних Олимпийских играх и сразу выиграли медальный зачёт. На тех Играх два наших конькобежца, Евгений Гришин и Юрий Михайлов, стали чемпионами, показав одинаковый результат на дистанции 1500 метров. Это уникальный результат за всю историю конькобежного спорта. Об этом кто-нибудь знает? Нет. Журналисты должны рассказывать о наших победах.

Тем для интересных фильмов о советских и российских спортсменах много, главное – сценарий написать. А кто-нибудь что-нибудь знает о нашей команде, которая выступала на летней и зимней Олимпиаде 1992 года? У нас же есть олимпийские чемпионы от СССР, от России и от команды СНГ», – приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».