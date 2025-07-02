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Илья Малинин выложил тизеры к новой программе под саундтрек из «Как приручить дракона»

Илья Малинин выложил тизеры к новой программе под саундтрек из «Как приручить дракона»
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Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин выложил несколько тизеров к новой программе к будущему олимпийскому сезону-2025/2026. Отметим, что в качестве музыкального сопровождения Илья выбрал саундтрек из мультфильма «Как приручить дракона».

Напомним, Малинин является одним из главных претендентов на золото Олимпийских игр 2026 года в Милане. Он был на подиуме трёх последних чемпионатов мира, два из которых выиграл.

Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года. Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в Играх на квалификационном турнире в Пекине.

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