Загитова — Рудковской о шоу «Ассоль»: будем дальше стараться под взглядом голубя мира

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова ответила на лестные слова известного продюсера Яны Рудковской по поводу её ледового шоу «Ассоль», которое с 27 по 28 июля проходило в Санкт-Петербурге. Ранее фигуристка пригласила Рудковскую на мероприятие, и та приняла его.

После просмотра шоу, ради которого Яна специально приехала из Москвы, продюсер очень похвалила проект и лично Алину. Она отметила, что это мотивация в том числе для неё и её мужа, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, делать ещё более качественные ледовые постановки.

«Яна Александровна, благодарю вас за приезд и такие тёплые слова! Будем и дальше стараться, уже под пристальным взглядом голубя мира», – ответила на это Загитова на личной странице в социальных сетях.