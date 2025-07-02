Фото: Алексей Мишин работает с Адамом Сяо Хим Фа на сборах Бенуа Ришо в Италии

Появились фотографии со сборов известного французского хореографа Бенуа Ришо, которые проходят в Италии и куда прилетели некоторые российские фигуристы. На одной из них заслуженный тренер России Алексей Мишин объясняет что-то двукратному чемпиону Европы французу Адаму Сяо Хим Фа. Сами тренировочные сборы продлятся до 5 июля.

Фото: thepeakicecamps

Отметим, что там же находится серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва. В это межсезонье она покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», в которой тренировалась на протяжении пяти лет, и перешла в группу Мишина.

Они уже провели сборы в России и теперь вместе отправились в Италию. На одном катке там же тренируются некоторые другие известные иностранные фигуристы, в том числе ученик Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе и первый номер сборной Бельгии Нина Пинзаррон.