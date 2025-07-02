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В МОК заявили, что нет чётких дедлайнов и требований для допуска российских фигуристов

В МОК заявили, что нет чётких дедлайнов и требований для допуска российских фигуристов
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В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что у них нет чётких дедлайнов и требований для допуска российских фигуристов на международные соревнования.

«Мы, безусловно, будем принимать в расчёт в том числе и внешние факторы происходящего. Окончательное решение может быть принято до конца года, конкретных сроков сейчас дать нельзя по ряду причин», — приводит слова источника в организации «ВсеПроСпорт».

Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года. Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно: Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в Играх на квалификационном турнире в Пекине. Однако ни одному из представителей парных видов не одобрили заявку на нейтральный статус.

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