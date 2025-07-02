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Евгения Тарасова объявила о беременности, появившись на фото с животом в одном из журналов

Евгения Тарасова объявила о беременности, появившись на фото с животом в одном из журналов
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Тарасова объявила о своей беременности. Фотография девушки и её мужа, олимпийского чемпиона Сочи в командных соревнованиях Фёдора Климова, появилась в журнале «Телесемь». На ней виден округлившийся живот спортсменки.

Фото: Журнал «Телесемь»

«Когда я узнала, что жду ребёнка, решила, что продолжу кататься до определённого срока, просто в чуть более расслабленном режиме, не делая сложные элементы. Увы, этим планам было не суждено сбыться. Врач категорически запретила физические нагрузки и в первые два месяца прописала практически ничего не делать», — сказала Тарасова в интервью журналу.

Хочется начать всё покупать, обустраивать, но Фёдор пока просит подождать. Многие вещи нам уже достались от друзей, в том числе от Тани Волосожар и Максима Транькова. Так что малыша ждёт наследство от олимпийских чемпионов», — добавила фигуристка.

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