Дмитрий Алиев сообщил, что Авербух поставил для него новую ПП на сезон-2025/2026

Чемпион Европы Дмитрий Алиев сообщил, что серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух поставил для него новую произвольную программу на будущий олимпийский сезон-2025/2026. Фотографию со специалистом фигурист выложил на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Алиева

«Произвольная программа к сезону-2025/2026 поставлена. Благодарю Илью Авербуха за постановку и поддержку в моём движении!!!» — подписал публикацию Алиев.

Ранее стало известно, что 25-летний Дмитрий Алиев встречается с многократной чемпионкой мира и Европы в художественной гимнастике 26-летней Ариной Авериной. Её сестра Дина выходит замуж за олимпийского чемпиона в командных соревнованиях Дмитрия Соловьёва.