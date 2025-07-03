Ирина Роднина: футбол всегда был мне неинтересен, с детства его не люблю

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о своём отношении к футболу.

«Не слежу за футболом, с детства его не люблю, он мне всегда был неинтересен. Хоккей, плавание, даже лёгкая атлетика, биатлон, конечно. Но с футболом у меня отношения не сложились, наверное, потому что это летний вид спорта, а я больше была с зимними», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

Помимо трёх золотых олимпийских медалей в парном катании, 75-летняя Ирина Роднина за свою карьеру 10 раз становилась чемпионкой мира, 11 раз выигрывала чемпионат Европы и шесть раз — чемпионат СССР.

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