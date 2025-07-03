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Николай Угожаев: когда нас снова допустят, мы точно будем бороться за тройку, за победу

Николай Угожаев: когда нас снова допустят, мы точно будем бороться за тройку, за победу
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Победитель одного из этапов Гран-при России прошедшего сезона-2024/2025 Николай Угожаев высказался об уровне российского фигурного катания в условиях отстранения. Российские фигуристы не участвуют в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине.

«Нет, я считаю, мы держим очень высокий уровень. Особенно в мужском катании — тут у нас прям скачок произошёл. Думаю, когда нас снова допустят, мы точно будем бороться за медали, за тройку, за победу. Если не идеально всё будет, то всё равно конкуренция у нас очень сильная. Прогресс есть, это видно.

Выступить на ОИ-2030? Ну да, уже даже меньше пяти лет остаётся. Ориентир есть. Очень хочется. Надежда всегда есть. Работаю с прицелом именно на 30-й год. [Попадание в резервный состав сборной] скорее мотивировало. Хочется вернуться в основной состав. Это был мой первый взрослый сезон, так что, думаю, нормально. Конечно, всегда можно лучше, но я не расстроился. Пойдёт», — приводит слова Угожаева «Фонтанка».

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