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«Усилия несоразмерны награде». Фигурист Угожаев рассказал о работе над четверным акселем

«Усилия несоразмерны награде». Фигурист Угожаев рассказал о работе над четверным акселем
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Победитель одного из этапов Гран-при России прошедшего сезона-2024/2025 Николай Угожаев рассказал о своей работе над самым сложным прыжком в фигурном катании — четверным акселем.

— Смело заявляю: пока что я над ним вообще не работаю. Слишком это тяжело — и на данный момент просто не вижу в этом смысла. Потому что усилия, которые нужно вложить, несоразмерны награде. За него дают всего на один балл больше, чем за четверной лутц. Это немного смешно. Он гораздо сложнее технически — а разница в баллах минимальная. Так не должно быть. На мой взгляд, разрыв в стоимости должен быть гораздо больше, чтобы появлялся реальный смысл его учить и вставлять в программу.

— То есть всё упирается в систему оценки?
— Думаю, да. И я не один так считаю. Многие говорят, что аксель просто «недооценён» по баллам.

— Если бы в будущем повысили цену за этот прыжок — это стало бы стимулом?
— Думаю, да. Но в ближайшее время этого точно не будет. На следующий сезон уже всё утверждено, стоимость элементов осталась прежней. И четверной аксель, если появится, всё так же будет стоить всего на балл дороже четверного риттбергера, — приводит слова Угожаева «Фонтанка».

Единственным фигуристом, исполняющим четверной аксель на соревнованиях, стал двукратный чемпион мира Илья Малинин. Впоследствии Владислав Дикиджи стал первым российским фигуристом, успешно приземлившим четверной аксель. В прошедшем сезоне-2024/2025 он несколько раз показывал его на тренировках. Чемпионат России по прыжкам — 2025 — первое соревнование, на котором россиянин показал этот прыжок в рамках турнира.

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