Николай Угожаев — об общении с Загитовой и Медведевой: не унылое, без пафоса, с шутками

Победитель одного из этапов Гран-при России прошедшего сезона-2024/2025 Николай Угожаев рассказал об общении с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой во время своего первого сезона на взрослом уровне.

— Почувствовал разницу во внимании и интересе после перехода во взрослый спорт? Да, разница есть. Больше ответственности, больше конкуренции, больше внимания. Но мне это нравится — подстёгивает развиваться. Почувствовал, что взрослый спорт мне ближе, чем юниорский. Во взрослых нет ограничений.

— А как вам формат, когда после прокатов интервью берут сами фигуристы?

— Ну, забавно. Зависит от того, кто спрашивает. Но в целом у них больше вопросов именно по старту, по выступлению. Меньше про личную жизнь.

— А Загитова вам попадалась?

— Да, было. В Красноярске, на этапе Гран-при. В основном она спрашивала про сами соревнования. Вроде нормальное интервью получилось. Всё спокойно. Хорошая атмосфера была.

— Некоторые фигуристы от неё с фейспалмом уходят.

— Ну, у меня такого не было. Мне нормально. Общение — живое. Не унылое, без пафоса, с лёгкими шутками. Ну и просто повеселее, поэнергичнее — чтобы зрителю было интереснее смотреть. Не сказать, что прям шоу. Но атмосфера лёгкая, — приводит слова Угожаева «Фонтанка».

«Да, слышал. Конечно, очень приятно. Евгения — крутая спортсменка, уважаемая, двукратная чемпионка мира. Даже несмотря на то что не взяла олимпийское золото, она всё равно остаётся одной из самых сильных наших фигуристок. Такие слова — это правда очень приятно»», — добавил фигурист о том, что Евгения Медведева назвала его прокат любимым в сезоне.