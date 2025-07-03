Стример — о собаках Трусовой и Игнатова: 10 IQ на двоих. Не ведитесь на бабские уговоры

Известный стример Илья Мэдиссон жёстко раскритиковал решение серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александры Игнатовой (Трусовой) и её мужа, вице-чемпиона России Макара Игнатова завести ещё одну собаку. Ранее стало известно об этом решении спортсменов. Они аргументировали его так — «гулять и так тяжело, какая разница».

«Уморительная хрень. Ну а что делать — семья спортсменов, 10 IQ на двоих. Меньше, наверное, может быть только у связки киберспортсмен-стримерша (там однозначное число).

Никогда не связывайтесь с зоофилками, у которых по 100 собак, кошек и так далее. Лучше, когда вообще нет никаких животных — это такое избавление от лишнего геморроя, даже не представляете. И никогда не ведитесь на бабские уговоры, что надо кого-то завести.

Бабы не понимают ответственность. Будете потом сами со всеми этими вонючими собаками и кошками терпеть, гулять и кал убирать за ними», — написал стример на личной странице в социальных сетях.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.