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Даниил Глейхенгауз поставил новую короткую программу для Софьи Акатьевой

Даниил Глейхенгауз поставил новую короткую программу для Софьи Акатьевой
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Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе, рассказал, что уже поставил новую короткую программу для чемпионки России Софьи Акатьевой. Соответствующее видео он выложил на личной странице.

«Всем привет. У нас уже вовсю идут постановки. Кому-то мы уже поставили программу. Сейчас для Сони ставим новую короткую. Всё снимаем, скоро покажем», – сказал Глейхенгауз.

Софья Акатьева — чемпионка России 2023 года, бронзовый призёр финала Гран-при России сезона-2022/2023. Она пропустила сезон-2023/2024 из-за тяжёлой травмы. Выйдя на российские старты в прошедшем сезоне-2024/2025, Акатьева не смогла выступить удачно практически ни на одном из стартов. Спортсменка также не исполнила чисто элементы ультра-си, хотя заходила на некоторые из них.

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