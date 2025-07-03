Глава ФФККР Сихарулидзе и генеральный директор Коган участвуют в конгрессе ISU в Лозанне

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе и генеральный директор организации Александр Коган присутствуют на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Лозанне. Кроме того, там находится ещё один россиянин — член совета ISU Александр Кибалко. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в предстоящих Играх на квалификационном турнире в Пекине. Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года.