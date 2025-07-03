«Работа — как полёт». Авербух показал отрывок новой произвольной программы Алиева

Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух показал отрывок новой произвольной программы на будущий олимпийский сезон-2025/2026 для чемпиона Европы Дмитрия Алиева. Видео с фигуристом специалист выложил на личной странице в социальных сетях.

«Здорово, когда есть одно дыхание… Искренне желаю каждому «поймать» его — и жить в унисон, в гармонии. Продолжаем работать с Димой Алиевым над его произвольной программой. Работа — как полёт!» — подписал публикацию Авербух.

Ранее стало известно, что 25-летний Дмитрий Алиев встречается с многократной чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике 26-летней Ариной Авериной. Её сестра Дина выходит замуж за олимпийского чемпиона в командных соревнованиях Дмитрия Соловьёва.