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«Работа — как полёт». Авербух показал отрывок новой произвольной программы Алиева

«Работа — как полёт». Авербух показал отрывок новой произвольной программы Алиева
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Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух показал отрывок новой произвольной программы на будущий олимпийский сезон-2025/2026 для чемпиона Европы Дмитрия Алиева. Видео с фигуристом специалист выложил на личной странице в социальных сетях.

«Здорово, когда есть одно дыхание… Искренне желаю каждому «поймать» его — и жить в унисон, в гармонии. Продолжаем работать с Димой Алиевым над его произвольной программой. Работа — как полёт!» — подписал публикацию Авербух.

Ранее стало известно, что 25-летний Дмитрий Алиев встречается с многократной чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике 26-летней Ариной Авериной. Её сестра Дина выходит замуж за олимпийского чемпиона в командных соревнованиях Дмитрия Соловьёва.

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