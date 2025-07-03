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Роднина — об уровне российского фигурного катания: это просто гадание на кофейной гуще

Роднина — об уровне российского фигурного катания: это просто гадание на кофейной гуще
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Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что без участия в международных стартах невозможно оценить уровень российского фигурного катания.

«Советская школа фигурного катания считалась лучшей в мире, российская тоже. Думаю, в чём-то мы сохранили этот статус, хотя в танцах мы явно потеряли свои позиции. А в одиночном катании, особенно в женском, у нас, наоборот, более высокие результаты.

Всё не стоит на месте. Кто нас догоняет? Каждое поколение тренеров и спортсменов показывает что-то новое. У нас же ещё спорт интернациональный — всегда друг от друга подпитываемся.

Не знаю, как могли подвинуться наши позиции в фигурном катании после отстранения. Надо смотреть соревнования, а без них — просто гадание на кофейной гуще», — приводит слова Родниной Sport24.

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Новости. Фигурное катание
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