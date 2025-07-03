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Видео: группа Мишина показала кадры с тренировочных сборов в Кисловодске

Видео: группа Мишина показала кадры с тренировочных сборов в Кисловодске
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Спортсмены и штаб заслуженного тренера России Алексея Мишина активно готовятся к будущему олимпийскому сезону-2025/2026. В связи с этим на официальной странице команды появился ролик, в котором показан тренировочный процесс фигуристов группы, в том числе двукратного чемпиона России Евгения Семененко, вице-чемпионов России Глеба Лутфуллина и Софьи Муравьёвой, на первом сборе. Он прошёл ранее в Кисловодске.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Кепка Мишина».

«Сборы — это маленькая жизнь! Специально для наших любимых кепочников собрали моменты, чтобы вы могли немного погрузиться в атмосферу», — подписали публикацию на странице штаба.

Сейчас Мишин и Софья Муравьёва вместе отправились в Италию для тренировок с известным французским хореографом Бенуа Ришо. На одном катке там же тренируются некоторые другие известные иностранные фигуристы, в том числе двукратный чемпион Европы француз Адам Сяо Хим Фа, ученик Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе и первый номер сборной Бельгии Нина Пинзаррон.

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