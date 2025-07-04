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Команда Тутберидзе показала процесс постановки новой короткой программы Двоеглазовой

Команда Тутберидзе показала процесс постановки новой короткой программы Двоеглазовой
Алиса Двоеглазова
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Новая короткая программа российской фигуристки Алисы Двоеглазовой поставлена под композицию Derniere Danse французской певицы Indila.

Команда Этери Тутберидзе показала в соцсетях видео с фрагментами работы над новой постановкой, программу Двоеглазовой ставили Даниил Глейхенгауз и сама Этери Тутберидзе.

Напомним, в прошедшем сезоне Алиса Двоеглазова выступала по юниорам и стала серебряным призёром первенства России, а также вице-чемпионкой финала Гран-при России среди юниоров. На соревнованиях фигуристка не раз исполняла элементы ультра-си: в произвольной программе она прыгала четверной лутц и четверной тулуп.

В сезоне-2025/2026 спортсменка планирует выступать по взрослым. Сейчас фигуристке 16 лет.

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