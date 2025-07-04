Софья Муравьёва поделилась фотографиями с Бенуа Ришо со сборов в Италии

Российская фигуристка, вице-чемпионка России в женском одиночном катании Софья Муравьёва поделилась фотографиями со сборов в итальянском Курмайёре.

На снимках, которые Муравьёва выложила в социальных сетях, она работает с французским постановщиком Бенуа Ришо. Известно, что в этом сезоне Ришо поставил фигуристке произвольную программу.

Фото: Страница Софьи Муравьёвой в соцсетях

Фото: Страница Софьи Муравьёвой в соцсетях

Тренировочный лагерь Бенуа Ришо в Италии продлится до 6 июля. На сборах также работает российский одиночник Евгений Семененко.

С апреля 2025 года Софья Муравьёва тренируется под руководством Алексея Мишина, спортсменка перебралась из Москвы в Петербург. Ранее она пять лет провела в академии «Ангелы Плющенко».