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«Сквозь танец — в жизнь». Медведева выложила фотосессию с танцором Гайнутдиновым

«Сквозь танец — в жизнь». Медведева выложила фотосессию с танцором Гайнутдиновым
Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева поделилась в социальных соцсетях новой фотосессией с российским танцовщиком и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.

«Сквозь танец — в жизнь», – так подписала фотографии фигуристка.

Фото: Страница Евгении Медведевой в соцсетях

Фото: Страница Евгении Медведевой в соцсетях

Ильдар Гайнутдинов – приглашённый солист Большого театра России и ведущий солист театра танца Аллы Духовой Todes. Медведева и Гайнутдинов вместе работали в телевизионном проекте «Звёздные танцы» в 2024 году. Проект пара покинула за шаг до финала. Танцовщик также принимал участие в ледовом шоу Медведевой к её 25-летию, которое прошло в Москве в ноябре прошлого года. Евгения и Ильдар исполнили совместный танцевальный номер на сцене.

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