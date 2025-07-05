Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Появилось ещё одно совместное фото Туктамышевой и Гуменника со сборов в США

Появилось ещё одно совместное фото Туктамышевой и Гуменника со сборов в США
Комментарии

Появилось ещё одно совместное фото с россиянами, чемпионкой мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой и двукратным победителем финала Гран-при России в мужском одиночном катании Петром Гуменником, со сборов в Калифорнии (США), где спортсмены находились часть июня на арене Great Park Ice (GPI) на тренировках с советско-американским специалистом Рафаэлем Арутюняном.

Фото: Всем лутц!

Отметим, что в конце мая в ряде СМИ появилась информация, что у Туктамышевой и Гуменника роман. Позднее Елизавета призвала не верить подобным слухам.

Ранее 12-летняя фигуристка из Калифорнии Оливия Джун впервые рассекретила совместное присутсвтие фигуристов в США, опубликовав коллаж из фотографий с ними.

Материалы по теме
Фото
Елизавета Туктамышева и Пётр Гуменник, которым приписывали роман, вместе находятся в США
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android