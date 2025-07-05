Появилось ещё одно совместное фото Туктамышевой и Гуменника со сборов в США

Появилось ещё одно совместное фото с россиянами, чемпионкой мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой и двукратным победителем финала Гран-при России в мужском одиночном катании Петром Гуменником, со сборов в Калифорнии (США), где спортсмены находились часть июня на арене Great Park Ice (GPI) на тренировках с советско-американским специалистом Рафаэлем Арутюняном.

Фото: Всем лутц!

Отметим, что в конце мая в ряде СМИ появилась информация, что у Туктамышевой и Гуменника роман. Позднее Елизавета призвала не верить подобным слухам.

Ранее 12-летняя фигуристка из Калифорнии Оливия Джун впервые рассекретила совместное присутсвтие фигуристов в США, опубликовав коллаж из фотографий с ними.