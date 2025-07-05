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Алина Загитова отправила 200 тыс. рублей на лечение больного ребёнка

Алина Загитова отправила 200 тыс. рублей на лечение больного ребёнка
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова перевела 200 тыс. рублей на лечение больного мальчика по имени Давид. Об этом она сообщила на личной странице в социальных сетях.

Ребёнок страдает от мышечной дистрофии Дюшенна. Давиду требуется укол за 250 млн рублей.

«Помощь — это не просто добрый жест, это возможность изменить чью-то жизнь к лучшему. Каждый из нас может стать частью чего-то большего, внеся свой вклад в общее дело. Даже небольшая сумма или несколько часов вашего времени могут оказать значительное влияние на судьбы людей, нуждающихся в поддержке.

Представьте, что ваша помощь может подарить надежду, восстановить веру в добро», — написала Загитова.

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