Алина Загитова отправила 200 тыс. рублей на лечение больного ребёнка

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова перевела 200 тыс. рублей на лечение больного мальчика по имени Давид. Об этом она сообщила на личной странице в социальных сетях.

Ребёнок страдает от мышечной дистрофии Дюшенна. Давиду требуется укол за 250 млн рублей.

«Помощь — это не просто добрый жест, это возможность изменить чью-то жизнь к лучшему. Каждый из нас может стать частью чего-то большего, внеся свой вклад в общее дело. Даже небольшая сумма или несколько часов вашего времени могут оказать значительное влияние на судьбы людей, нуждающихся в поддержке.

Представьте, что ваша помощь может подарить надежду, восстановить веру в добро», — написала Загитова.