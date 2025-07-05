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Анна Щербакова: у меня постоянно эмоциональные качели по жизни происходят

Анна Щербакова: у меня постоянно эмоциональные качели по жизни происходят
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как справляется с эмоциональными качелями и почему для неё важна возможность дать себе время на грусть и разрядку.

«Конечно, бывают грустные моменты в жизни. Я обычный человек. Тем более — очень эмоциональный. И у меня постоянно эмоциональные качели по жизни происходят. Могу порасстраиваться, дать себе время посидеть, поплакать, погрустить.

Насколько для спортсмена важно быть эмоциональным человеком? Здесь всё индивидуально. Если ты эмпатичен и эмоционален в жизни, если ты человек, который много испытывает разных и положительных и отрицательных эмоций, то тебе нужны частые разрядки. Особенно в выступлениях. Там же невероятный адреналин, энергия, любовь, поддержка зрителей, и ты выступаешь и воспринимаешь всё это на пике эмоций, а после такого у тебя может быть сильное опустошение», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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