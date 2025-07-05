Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова ответила, что её сейчас заряжает в жизни

Анна Щербакова ответила, что её сейчас заряжает в жизни
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова ответила, что сейчас служит для неё источником для эмоциональной подзарядки.

«Как ни странно, спорт. После многочисленных мероприятий и работы со зрителем я поняла, что он стал для меня не только моей профессией, но и возможностью переключиться, зарядиться энергией. Я уже говорила, что от большого скопления людей заряжаюсь, но потом сижу и опустошённо в стену смотрю. В этой ситуации самое время для меня пойти в зал и подзарядиться спортом», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Материалы по теме
Наши фигуристки — звёзды видеоигр! Вспоминаем проекты Щербаковой, Трусовой и не только
Наши фигуристки — звёзды видеоигр! Вспоминаем проекты Щербаковой, Трусовой и не только
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android