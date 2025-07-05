Анна Щербакова ответила, что её сейчас заряжает в жизни

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова ответила, что сейчас служит для неё источником для эмоциональной подзарядки.

«Как ни странно, спорт. После многочисленных мероприятий и работы со зрителем я поняла, что он стал для меня не только моей профессией, но и возможностью переключиться, зарядиться энергией. Я уже говорила, что от большого скопления людей заряжаюсь, но потом сижу и опустошённо в стену смотрю. В этой ситуации самое время для меня пойти в зал и подзарядиться спортом», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.