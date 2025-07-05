Щербакова — об игре в падел: у меня мозг взрывается, теории заговора в голове

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова поделилась своими впечатлениями от игры в падел.

«Пару занятий у меня было паделом. Очень интересный вид спорта. Как мне кажется, там должен быть такой долгий процесс обучения. Потому что столько там интересных моментов, особенно связанных с игрой у стены. У меня мозг взрывается. Просто теории заговора в голове какие-то, всё время простраиваю тактики, куда и что.

Конечно, я не профессионал. Техника у меня всё равно не на «вау» уровня. Моя задача — это скорее не промахнуться мимо мяча. Я довольна, если это удаётся», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.