Щербакова — о золоте Олимпиады: сложные эмоции. Но могу сказать, что испытываю гордость

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как изменилось её восприятие победы на Играх в Пекине (Китай).

— Как ощущается это событие сейчас, спустя время? Ностальгия, волнения или забыли, движемся вперёд?

— Сложный вопрос. Даже трудно ответить. Я точно могу сказать, что испытываю гордость, что достигла этого. Наверное, сейчас вспоминаю это уже с приятными эмоциями, с ностальгией по тем временам. Сложные эмоции испытываю, — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, Анна Щербакова победила в турнире одиночниц на Олимпиаде-2022, опередив Александру Трусову и японскую фигуристку Каори Сакамото.