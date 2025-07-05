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Щербакова — о золоте Олимпиады: сложные эмоции. Но могу сказать, что испытываю гордость

Щербакова — о золоте Олимпиады: сложные эмоции. Но могу сказать, что испытываю гордость
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как изменилось её восприятие победы на Играх в Пекине (Китай).

— Как ощущается это событие сейчас, спустя время? Ностальгия, волнения или забыли, движемся вперёд?
— Сложный вопрос. Даже трудно ответить. Я точно могу сказать, что испытываю гордость, что достигла этого. Наверное, сейчас вспоминаю это уже с приятными эмоциями, с ностальгией по тем временам. Сложные эмоции испытываю, — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, Анна Щербакова победила в турнире одиночниц на Олимпиаде-2022, опередив Александру Трусову и японскую фигуристку Каори Сакамото.

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