Олимпийская чемпионка Щербакова: просто сидеть и мечтать — это всегда было не про меня

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как добивается желаемого результата.

«Нет такой. И раньше не было. Я человек, который вообще не любит мечтать. Люблю ставить цели и постепенно, шаг за шагом двигаться к её реализации. А просто сидеть и мечтать — это всегда было не про меня.

Мечтать можно о многом. Мечтать — не вредно, как говорят. Фантазировать. А мне всегда был близок подход, когда ты понимаешь, чего ты действительно хочешь. И это не мечта, это моя цель. Я к этому иду. Это вполне реально. Я для неё должна сделать это, это, это, это. И шаг за шагом выполнять.

В принципе нет ничего невозможного. Если чего-то захотеть, то можно этого достичь. Наши возможности становятся безграничны. Обрезать себя в этих мечтах неправильно. Если у вас есть мечта, то надо сесть, разложить её на маленькие цели. И это уже стала не ваша мечта, а цель, к которой вы стремитесь», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.