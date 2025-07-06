Александр Плющенко: я выиграл, когда был единственным участником. Завидуй молча

Фигурист Александр Плющенко прокомментировал шансы команд на победу в Медиалиге, а заодно поделился историей конфликта с одним из участников.

«Мой прогноз на финал? 3:0 в пользу «Броуков», это моя самая любимая команда, болею за них всегда. Мне никогда не казалось, что «Амкал» сильнее, это моя самая не любимая команда. Чем вызван негатив? Игрой своей.

Есть ли человек, который мне неприятен в «Амкале»? Один есть такой. Что я бы хотел ему сказать? Я выиграл в соревновании, когда был единственным участником — завидуй молча. Кто это? Федос», — приводит слова сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко телеграм-канал «Крысева|Медиа футбич».