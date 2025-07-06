Муравьёва поделилась забавным фото с Сяо Хим Фа со сборов у Ришо
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Российская фигуристка Софья Муравьёва выложила в социальные сети милую фотографию с французским спортсменом Адамом Сяо Хим Фа.
Оба сейчас находятся на сборах у известного французского постановщика Бенуа Ришо. Известно, что в этом сезоне хореограф поставил Муравьёвой произвольную программу.
Муравьёва и Сяо Хим Фа
Фото: Личный архив Муравьёвой
Тренировочный лагерь Бенуа Ришо в Италии продлится до 6 июля включительно. На сборах также работает российский одиночник Евгений Семененко.
С апреля 2025 года Софья Муравьёва тренируется под руководством Алексея Мишина, спортсменка перебралась из Москвы в Петербург. Ранее она пять лет провела в академии «Ангелы Плющенко».
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