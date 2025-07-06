Муравьёва поделилась забавным фото с Сяо Хим Фа со сборов у Ришо

Российская фигуристка Софья Муравьёва выложила в социальные сети милую фотографию с французским спортсменом Адамом Сяо Хим Фа.

Оба сейчас находятся на сборах у известного французского постановщика Бенуа Ришо. Известно, что в этом сезоне хореограф поставил Муравьёвой произвольную программу.

Муравьёва и Сяо Хим Фа Фото: Личный архив Муравьёвой

Тренировочный лагерь Бенуа Ришо в Италии продлится до 6 июля включительно. На сборах также работает российский одиночник Евгений Семененко.

С апреля 2025 года Софья Муравьёва тренируется под руководством Алексея Мишина, спортсменка перебралась из Москвы в Петербург. Ранее она пять лет провела в академии «Ангелы Плющенко».