Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Муравьёва поделилась забавным фото с Сяо Хим Фа со сборов у Ришо

Муравьёва поделилась забавным фото с Сяо Хим Фа со сборов у Ришо
Муравьёва
Комментарии

Российская фигуристка Софья Муравьёва выложила в социальные сети милую фотографию с французским спортсменом Адамом Сяо Хим Фа.

Оба сейчас находятся на сборах у известного французского постановщика Бенуа Ришо. Известно, что в этом сезоне хореограф поставил Муравьёвой произвольную программу.

Муравьёва и Сяо Хим Фа

Муравьёва и Сяо Хим Фа

Фото: Личный архив Муравьёвой

Тренировочный лагерь Бенуа Ришо в Италии продлится до 6 июля включительно. На сборах также работает российский одиночник Евгений Семененко.

С апреля 2025 года Софья Муравьёва тренируется под руководством Алексея Мишина, спортсменка перебралась из Москвы в Петербург. Ранее она пять лет провела в академии «Ангелы Плющенко».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android