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Туктамышева рассказала, как сходила в баню на даче у Мишина

Туктамышева рассказала, как сходила в баню на даче у Мишина
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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева провела выходные на даче у своего бывшего тренера Алексея Мишина. Фигуристка поделилась видео с участка специалиста, где показала гусей и уток. Также спортсменка рассказала, как сходила в баню и приготовила шашлык.

Встреча с Мишиным произошла, когда Туктамышева вернулась из США в Санкт-Петербург. В Америке Елизавета находилась с многократным призёром чемпионатов России Петром Гуменником, который улетел в Калифорнию для работы с одним из известнейших специалистов в фигурном катании Рафаэлем Арутюняном. Елизавете и Петру приписывали романтические отношения.

28-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере. С тех пор Елизавета каталась в ледовых шоу, а также помогала своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном». Со следующего сезона она числится полноценным тренером в сборной родного Санкт-Петербурга.

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Появилось ещё одно совместное фото Туктамышевой и Гуменника со сборов в США
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