Команда Тутберидзе поздравила Акатьеву с днём рождения. Фигуристке исполнилось 18 лет

Команда Этери Тутберидзе опубликовала поздравительный ролик ко дню рождения чемпионки России в женском одиночном катании Софьи Акатьевой. Сегодня фигуристке исполнилось 18 лет.

Видеоролик с отрывками выступлений Софьи сопроводили поздравлением: «Пусть каждый новый день приносит радость, уверенность и вдохновение. Желаем здоровья, сил для новых свершений и настоящего счастья».

Софья Акатьева тренируется в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. Будучи юниоркой, Акатьева дважды выиграла первенство России среди юниоров, на международном уровне она завоевала два золота этапов Гран-при ISU. В сезоне-2022/2023 Акатьева стала чемпионкой России. Из-за травмы фигуристке пришлось пропустить все соревнования в сезоне-2023/2024.