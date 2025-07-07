Команда Тутберидзе поздравила Акатьеву с днём рождения. Фигуристке исполнилось 18 лет
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Команда Этери Тутберидзе опубликовала поздравительный ролик ко дню рождения чемпионки России в женском одиночном катании Софьи Акатьевой. Сегодня фигуристке исполнилось 18 лет.
Видеоролик с отрывками выступлений Софьи сопроводили поздравлением: «Пусть каждый новый день приносит радость, уверенность и вдохновение. Желаем здоровья, сил для новых свершений и настоящего счастья».
Софья Акатьева тренируется в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. Будучи юниоркой, Акатьева дважды выиграла первенство России среди юниоров, на международном уровне она завоевала два золота этапов Гран-при ISU. В сезоне-2022/2023 Акатьева стала чемпионкой России. Из-за травмы фигуристке пришлось пропустить все соревнования в сезоне-2023/2024.
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