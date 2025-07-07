«Не надо обращать внимание на это». Роднина высказалась о конфликте с участием Смолова

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о драке экс-форварда «Краснодара» Фёдора Смолова в московском кафе «Кофемания». Футболист ударил в лицо одного из посетителей предположительно из-за отказа последнего выпить за чемпионство «быков». В итоге Смолов выплатил потерпевшему 1 млн рублей в качестве компенсации.

«Зачем комментировать пьяные хулиганские выходки футболистов? Не по-доброму вы ко мне относитесь. Не надо обращать внимание на это. Футболисты — профессионалы и граждане России. Если нарушили закон, получайте наказание. И почему только на спортсменов-хулиганов обращают внимание? У нас что, другие в стране не дерутся? Или просто журналисты хотят напирать на это, так как не о чем писать им? Неужели выходка Смолова — это самая большая тема в спорте за последние дни?» — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт.ру».

Сам Фёдор Смолов признался, что ожидал появление в интернете видеоролика с дракой в кафе. Он отметил, что люди намеренно выложили лишь малую часть видео, чтобы была непонятна предыстория конфликта.