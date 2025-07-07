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Рудковская — о победе Плющенко в турнире по паделу: 1 млн рублей капнул в семейный бюджет

Рудковская — о победе Плющенко в турнире по паделу: 1 млн рублей капнул в семейный бюджет
Евгений Плющенко и Яна Рудковская.
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Продюсер Яна Рудковская рассказала о победе своего супруга, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, и бывшего полузащитника «Спартака» Александра Мостового в турнире по паделу.

«Евгений Плющенко и Александр Мостовой (наша легенда футбола), отыграв в падел-теннис восемь часов подряд, победили в первом в истории Bosco Padel Cup, организованном Михаилом Куснировичем и легендой тенниса — Светланой Кузнецовой.

Болела и была наставником дуэта легенд спорта — Ваш Голубь Мира в новой коллекции от Bosco и Светланы Кузнецовой. Помимо огромного букета цветов, 1 млн рублей в семейный бюджет капнул, а не только прекрасные воспоминания. К слову, у нас дома ещё год назад мы построили падел-теннис, где и проходят Евгения и наших друзей тренировки. В Горках-10 в «Ангелах Плющенко», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

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