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«Скупила всё, что советуют блогеры». Трусова показала, как собирает сумку в роддом

«Скупила всё, что советуют блогеры». Трусова показала, как собирает сумку в роддом
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Вице-чемпионка Олимпийских игр-2022 Александра Игнатова (Трусова) показала на видео процесс сбора сумки в роддом.

Фигуристка поделилась роликам в соцсетях. «Я знаю, я слегка (очень) увлеклась со сбором сумки в роддом.
Скупила всё, что советуют блогеры в запретграме. Собрала в роддом всё: тонну кремов, соски, подгузники, пижаму, тапочки… Там большой список, всё в видео. Планировала потом снять честный обзор — что реально пригодилось. Но спойлер: в роддоме уже сказали, что брать», — подписала видео фигуристка.

В конце видео Александра добавила, что из собранных вещей в роддоме пригодятся только телефон и зарядка.

Напомним, весной Александра и Макар Игнатовы рассказали на «Русском вызове», что ждут пополнения в семье, а на гендер-пати в центре Москвы узнали пол ребенка — у фигуристов будет мальчик.

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