«Этот номер получился очень личным». Загитова рассказала о сцене про травлю Ассоль

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об одной из сцен своего ледового шоу «Ассоль», в которой главная героиня подвергается травле и буллингу со стороны общества.

«В рок-мюзикле, на мой взгляд, мы подняли важные социальные темы. Именно поэтому 10-я сцена, этот «Хейт Ассоль», стал для меня настоящим эмоциональным вызовом. Этот номер получилось очень личным, он — о моих переживаниях, чувствах и эмоциях. Я хотела, чтобы зритель не просто увидел историю, а прочувствовал её каждой клеткой своей души вместе со мной. Чтобы каждый, кто когда-либо сталкивался с буллингом, понял: он не один! Чтобы дети, смотрящие спектакль, задумались о последствиях своих слов и действий.

Все три своих сольных номера я поставила сама, это мой первый такой опыт. В них я постаралась сказать «нет!» этой жестокости, этому равнодушию, этому хейту. Я хотела показать, что каждый человек — это целый мир, полный талантов и возможностей. Каждый человек заслуживает уважения, даже если он не вписывается в узкие рамки общества.

«Я/Мы Ассоль» — это не просто слова, это призыв к действию. Призыв верить в чудо, не предавать себя и идти к своей мечте, несмотря ни на что. Ведь только так мы сможем победить тьму хейта и зажечь свет любви и сострадания в наших сердцах», — написала Загитова в своём телеграм-канале, прикрепив видеофрагмент шоу.

Показы шоу «Ассоль» прошли 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге.