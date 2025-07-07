Луна Хендрикс поделилась романтичными фотографиями из отпуска с бойфрендом

Чемпионка Европы в женском одиночном катани Луна Хендрикс поделилась фотографиями из небольшого отпуска со своим бойфрендом.

Яркими снимками из испанского Бенидорма фигуристка поделилась в социальных сетях. Молодого человека Хендрикс зовут Оливье.

Фото: Соцсети Луны Хендрикс

Фото: Соцсети Луны Хендрикс

Напомним, практически весь прошлый сезон Луна Хендрикс пропустила из-за проблем со здоровьем. В конце февраля фигуристка перенесла операцию на лодыжке, чтобы восстановиться к олимпийскому сезону. Квоты на Олимпийские игры в Милане для Бельгии на ЧМ-2025 завоёвывала другая одиночница – Нина Пинзаррон. Хендрикс будет подтверждать вторую квоту на отборочном турнире в Пекине в начале сентября.