«Папин бродяга, мамин симпатяга». Галлямов выложил кадры с чёрно-белой фотосессии

Чемпион мира и Европы, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Галлямов поделился фотографиями с новой фотосессии.

«Папин бродяга, мамин симпатяга», — так подписал чёрно-белые снимки фигурист, разместив пост в своём телеграм-канале.

Напомним, в начале марта Галлямов получил тяжёлую травму ноги после съёмок турнира «Открытие Байкала». Несколько месяцев он восстанавливался и не ходил на ледовые тренировки. Не так давно фигурист вышел на лёд и начал восстанавливать прыжки.

Партнёрша Александра Анастасия Мишина временно тренировалась в группе Вероники Дайнеко. Фигуристка отметила, что успела восстановить все прыжки, которые стояли в программах у их пары. Сейчас основная цель Мишиной и Галлямова — подготовка к контрольным прокатам.