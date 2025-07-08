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Появилось фото Камилы Валиевой со свадьбы Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва

Появилось фото Камилы Валиевой со свадьбы Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва
Камила Валиева
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Российская фигуристка Камила Валиева побывала на свадьбе серебряного призёра Олимпийских игр по художественной гимнастике Дины Авериной и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.

Совместное фото со свадьбы выложила чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Нагорная (Спиридонова). Торжество проходило в Москве.

Камила Валиева и Дарья Нагорная (Спиридонова)

Камила Валиева и Дарья Нагорная (Спиридонова)

Фото: Соцсети Дарьи Нагорной

Напомним, 7 июля Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв стали мужем и женой. Фигурист и гимнастка познакомились во время съёмок проекта «Ледниковый период» в 2024 году, они катались вместе в паре. Ещё на проекте у Дины и Дмитрия завязались отношения.

Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и серебряным призёром Олимпийских игр в Токио. Дмитрий Соловьёв стал олимпийским чемпионом в командном турнире на Олимпиаде в Сочи, а также завоевал серебро командника в Пхёнчхане.

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