Появилось фото Камилы Валиевой со свадьбы Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва

Российская фигуристка Камила Валиева побывала на свадьбе серебряного призёра Олимпийских игр по художественной гимнастике Дины Авериной и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.

Совместное фото со свадьбы выложила чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Нагорная (Спиридонова). Торжество проходило в Москве.

Камила Валиева и Дарья Нагорная (Спиридонова) Фото: Соцсети Дарьи Нагорной

Напомним, 7 июля Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв стали мужем и женой. Фигурист и гимнастка познакомились во время съёмок проекта «Ледниковый период» в 2024 году, они катались вместе в паре. Ещё на проекте у Дины и Дмитрия завязались отношения.

Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и серебряным призёром Олимпийских игр в Токио. Дмитрий Соловьёв стал олимпийским чемпионом в командном турнире на Олимпиаде в Сочи, а также завоевал серебро командника в Пхёнчхане.