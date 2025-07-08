Дина Аверина рассказала, что возьмёт двойную фамилию после свадьбы с Дмитрием Соловьёвым

Российская гимнастка, серебряный призёр Олимпиады в Токио Дина Аверина рассказала, что возьмёт двойную фамилию после свадьбы с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьёвым.

«Мы вместе, и, конечно же, я решила, что возьму двойную фамилию. Поэтому я буду Аверина‑Соловьёва», — приводит слова гимнастки «Матч ТВ».

Напомним, Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв поженились 7 июля в Москве. Фигурист и гимнастка познакомились на проекте «Ледниковый период» в 2024 году, они катались вместе в паре. 14 февраля Дмитрий сделал Дине предложение.

Аверина 18 раз выигрывала золото на чемпионатах мира, а также стала призёром Олимпиады в личном многоборье. Соловьёв в паре с Екатериной Бобровой становился олимпийским чемпионом в командном турнире на Олимпиаде в Сочи и серебряным призёром командника на Олимпиаде в Пхёнчхане.