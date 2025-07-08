Бостонский клуб фигурного катания учредит премию памяти Шишковой и Наумова

Бостонский клуб фигурного катания учредит награду в память о чемпионах мира 1994 года в парном катании, тренерах Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Они трагически погибли в конце января 2025 года в авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом сказано на официальном сайте организации.

Согласно информации, начиная с 2026-го премия имени Шишковой и Наумова будет вручаться тренерам. Она не предусматривает денежного вознаграждения. При этом её точные критерии ещё будут определяться вместе с сыном Евгении и Вадима, победителем юниорского чемпионата США – 2020 в мужском одиночном катании Максимом Наумовым.

В честь своих родителей и в память других жертв авиакатастрофы Максим выступил на шоу Legacy on Ice, где представил номер под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет».