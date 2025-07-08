Авербух: я стал крёстным отцом пары Авериной и Соловьёва. Ждём пополнения в этой семье

Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух высказался о свадьбе серебряного призёра Олимпийских игр по художественной гимнастике Дины Авериной и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.

«Так получилось, что я стал крёстным отцом этой замечательной пары. Буквально с первых тренировок было понятно деликатное отношение Димы к Дине. Какого‑то ощущения, что между ними прям сразу вспыхнули отношения, не было. Дина держала какое‑то расстояние, но постепенно стало понятно, что ребят связывает нечто большее. Но это не было напоказ. Они держали внешнее расстояние, но я понимал, что между взрослыми людьми взрослые отношения.

— Кто‑то сказал, что они достаточно быстро поженились, но, наверное, когда сильные чувства, нет смысла ждать.

— Не считаю, что они быстро поженились, практически год они встречались. О свадьбе они заявили достаточно давно. То есть ещё было время как‑то проверить себя. Но мне кажется, что молодые, яркие, талантливые и любящие друг друга два человека должны создавать семью, и мы ждём пополнения в этой семье», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Напомним, Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв поженились 7 июля в Москве. Фигурист и гимнастка познакомились на проекте «Ледниковый период» в 2024 году, они катались вместе в паре. 14 февраля Дмитрий сделал Дине предложение.