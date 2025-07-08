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Роднина: почему Загитову выделяют? Для меня интереснее Медведева, Трусова или Туктамышева

Роднина: почему Загитову выделяют? Для меня интереснее Медведева, Трусова или Туктамышева
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Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала высокий интерес зрителей и поклонников к фигуре олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой. По её словам, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Трусова (Игнатова) и чемпионка мира Елизавета Туктамышева кажутся Родниной интереснее.

«Фильм о Загитовой? Конечно, каждый человек, который добился таких результатов, заслуживает чего-то подобного: художественного кино, документального или книги. Если кто-то поднялся на вершину, людям становится интересно, что это за люди и как они такого достигли, тем более в таком раннем возрасте.

Я не знаю, стала бы смотреть фильм про Алину. Вы меня извините, но у нас достаточно людей, которые брали олимпийское золото. Почему конкретно её так выделяют? Для меня куда интереснее те же Медведева, Трусова или Туктамышева. Думаю, у Загитовой просто лучшая команда, которая занимается ее промоушеном», — приводит слова Родниной Sport24.

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