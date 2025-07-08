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Алиса Лью в олимпийском сезоне планирует исполнять три тройных акселя на две программы

Алиса Лью в олимпийском сезоне планирует исполнять три тройных акселя на две программы
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Чемпионка мира Алиса Лью в будущий олимпийский сезон-2025/2026 планирует исполнять три тройных акселя на две программы — один в короткой, два в произвольной. Об этом сообщил тренер спортсменки Филип ДиГульельмо.

«Алиса может выполнять тройной аксель, мы начали выполнять его на тренировках в Skate Canada только потому, что хотели, чтобы мир обратил внимание на то, что она всё ещё может это делать.

Мы всегда тренировали его на каждом мероприятии, на которое ходили, как правило, в первый день. Мы точно знаем, что в следующем сезоне она хотела бы сделать один тройной аксель в короткой программе и два тройных акселя в произвольной», — приводит слова тренера Лью Skating Magazine.

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