Бузова — о свадьбе Авериной и Соловьёва: Дима столько раз спасал мне жизнь, лёд скользкий

Известная певица Ольга Бузова посетила свадьбу серебряного призёра Олимпийских игр по художественной гимнастике Дины Авериной и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.

«С Диночкой я познакомилась только что. Приглашал меня Дима. Он был моим партнёром на шоу. Это был 20‑й год. Я очень люблю Диму, он столько раз спасал мне жизнь, лёд оказался скользким. Если бы не он, мы бы не дошли до финала, где мы победили благодаря зрительскому голосованию.

Я всё сделала, чтобы оказаться на свадьбе. Я редко посещаю подобного рода мероприятия, потому что меня просто никогда нет физически в Москве. Но я как человек свободный, без отношений, всегда очень вдохновляюсь этими мероприятиями, потому что вижу эту любовь своими глазами. Я желаю ребятам ощутить эту любовь на всю свою жизнь», — приводит слова Бузовой «Матч ТВ».

Напомним, Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв поженились 7 июля в Москве. Фигурист и гимнастка познакомились на проекте «Ледниковый период» в 2024 году, они катались вместе в паре. 14 февраля Дмитрий сделал Дине предложение.